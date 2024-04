Polen: Bei Plänen für Selenskyj-Attentat geholfen?

Polens Geheimdienst hat einen Mann festnehmen lassen, der dem russischen Militärgeheimdienst offenbar bei der Planung eines Attentats auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj helfen wollte. Der polnische Staatsbürger sei am Mittwoch auf dem Gebiet Polen gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Warschau am Donnerstag mit. Ihm im Falle einer Verurteilung bis zu acht Jahre Haft.