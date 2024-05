CSU-Generalsekretär: Habeck "bedient Narrativ der Hamas"

CSU-Generalsekretär Martin Huber macht Robert Habeck Grüne ) schwere Vorwürfe nach dessen Kritik am israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen

"Natürlich bedient er das Narrativ der Hamas", sagte Huber am Dienstagabend bei Markus Lanz. Der grüne Vizekanzler habe den Eindruck erweckt, "dass Israel schon wegen des Bruchs des Völkerrechts verurteilt wäre. Dem ist nicht so."

Habeck hatte am Samstag bei einem Bürgerdialog anlässlich des Grundgesetz-Jubiläums gesagt:

Selbstverständlich muss Israel sich an das Völkerrecht halten. Und die Hungersnot, das Leid der palästinensischen Bevölkerung, die Angriffe im Gazastreifen sind - wie wir jetzt auch ja gerichtlich sehen - mit dem Völkerrecht nicht vereinbar.

Nach dem Angriff auf ein Flüchtlingslager habe die "palästinensische Autonomiebehörde Israel klar vorgeworfen, das sei ein absichtlicher Angriff", erklärt Luc Walpot, ZDF-Korrespondent in Ramallah. Dies "bestreitet Israel jedoch".

CSU-Generalsekretär regt sich über Habeck auf

Laut Huber werde durch Aussagen wie der von Habeck vermittelt, Israel führe ohne Grund Militärschläge im Gazastreifen durch. Dadurch werde der Terrorangriff des 7. Oktober in den Hintergrund gerückt. "Das regt mich auch auf", sagte Huber.

Wir reden doch viel zu wenig darüber, dass die Hamas mit den Bildern in der Weltöffentlichkeit spielt.

"Wir reden nicht darüber, dass Israel täglich mehrere hundert LKWs an Hilfsgütern in den Gazastreifen bringt. Wir reden nicht darüber, dass Israel die Zivilbevölkerung warnt mit Flugblättern, mit SMS", so Huber.