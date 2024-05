UN-Gericht: Israel muss Rafah-Offensive stoppen

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Israel aufgefordert, seinen Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Gazastreifen sofort zu beenden. Der Präsident des Gerichts, Nawaf Salam, gab die Entscheidung zu einem Eilantrag Südafrikas bei einer Anhörung am Freitag bekannt. Die humanitäre Lage im Gazastreifen habe sich weiter verschlechtert, erklärte das Gericht. In Rafah sei sie inzwischen "katastrophal".