IGH: Südafrika wirft Israel Völkermord vor

ZDF-Korrespondenten Michael Bewerunge in Tel Aviv und Isabelle Schaefers in Den Haag berichten über den Völkermord-Vorwurf gegen Israel. Allein der Prozess werde eine "Symbolwirkung haben". 11.01.2024 | 4:53 min

Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) Klage gegen Israel eingereicht und das Land des Völkermords an den Palästinensern beschuldigt. Südafrika fordert die Einstellung der Kampfhandlungen im Konflikt im Nahen Osten

Am Donnerstag und Freitag werden Südafrika und Israel vor dem Internationalen Gerichtshof angehört. Was ist von dem Prozess zu erwarten? Welche Folgen hätte ein Urteil für Israel?

Was bedeutet Völkermord?

In der politischen Debatte wird Völkermord häufig mit der Tötung vieler Menschen gleichgesetzt. Im juristischen Sinne ist aber das zentrale Element "die Absicht, eine nationale oder ethnische Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören", sagt Florian Jeßberger, Professor für Internationales Strafrecht an der Humboldt-Universität Berlin.

Die Vereinten Nationen verabschiedeten die "Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" 1948 als Reaktion auf den Holocaust. Als Völkermord oder Genozid werden in der Konvention Handlungen bezeichnet, die in der Absicht begangen werden, eine "nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören."

Dabei gehe es nicht darum, wie groß die Anzahl der getöteten Menschen sei, sondern um die Intention dahinter. Die Definition stelle "sehr hohe Anforderungen in subjektiver Hinsicht, die entsprechend schwierig nachzuweisen sind", so Jeßberger.

Wie begründet Südafrika die Anklage?

Südafrika nennt in der Anklageschrift Zitate israelischer Politiker, die den Vorwurf des Völkermordes belegen sollen. So wird etwa der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant mit einer Aussage vom 9. Oktober 2023 zitiert, in der er erklärt, dass der Gazastreifen nicht mehr sein werde wie vorher: