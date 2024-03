Humanitäre Hilfe für Gaza: Luftwaffe wirft erste Güter ab

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hatte der Luftwaffe am Mittwoch den Auftrag erteilt, sich an der Luftbrücke zu beteiligen . Daraufhin wurden zwei Hercules-Transportflugzeuge auf einem Luftwaffenstützpunkt in Jordanien stationiert, wo sie beladen werden und dann die dringend benötigten Hilfsgüter in das Kriegsgebiet bringen. Auf der Plattform X unterstrich Pistorius die Dringlichkeit der Hilfslieferungen: