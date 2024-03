Hunger in Gaza: Was kann Hilfe aus der Luft bewirken?

Selten wird die katastrophale humanitäre Lage in Gaza so deutlich wie bei der Verteilung der wenigen Hilfsgüter. Mehrfach in den letzten Tagen wurden Laster von verzweifelten Menschen angegriffen und geplündert. Über 100 Menschen starben vergangenen Donnerstag , wurden von Lkw überfahren und womöglich auch von israelischen Soldaten beschossen, als ein Hilfskonvoi die Grenze von Gaza-Stadt erreichte. Insbesondere in den von Israel abgeriegelten Norden des Gazastreifens kommt kaum noch Hilfe.

Die USA haben sich am Dienstag darum einer jordanischen Hilfsmission angeschlossen, die Lebensmittel im Luftraum über Gaza abwirft. Drei Militärmaschinen hätten 36.800 Mahlzeiten an Fallschirmen nach Gaza gebracht, teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Aber ist das eine praktikable Lösung für den gesamten Gazastreifen? Wie funktioniert so eine Hilfsmission aus der Luft?

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Machen die Hilfslieferungen aus der Luft einen Unterschied?

Hunderttausende Menschen in Gaza sind akut auf Lebensmittelhilfen angewiesen. "Der Hunger hat katastrophale Ausmaße angenommen", sagte der UN-Nothilfekoordinator für die Palästinensergebiete , Jamie McGoldrick, am Mittwoch. Mindestens 20 Kinder seien bereits verhungert, berichtete McGoldrick. Zur Versorgung der Bevölkerung seien nach UN-Schätzungen mindestens 300 Lkw-Lieferungen mit je 10 bis 20 Tonnen Hilfsgütern nötig.

Das Welternährungsprogramm (WFP) verweist darauf, dass allein ein in dieser Woche gescheiterter Hilfstransport 200 Tonnen Lebensmittel in den Norden des Gazastreifens hätte bringen sollen - die jüngsten WFP-Flugzeug-Lieferungen mit jordanischen Maschinen hätten lediglich sechs Tonnen ausliefern können.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Warum werden nicht mehr Lebensmittel per Flugzeug geliefert?

Um alle notleidenden Menschen in Gaza aus der Luft zu versorgen, sei eine regelrechte Luftbrücke nötig. Damit verbunden wäre ein enormer logistischer Aufwand, den nur wenige Staaten über längere Zeit aufrecht erhalten könnten. Die Vereinten Nationen etwa verfügen nicht über so eine Flugzeugflotte. "Kapazitäten für eine solche Rettungsaktion für die Zivilbevölkerung bestünden nur in einer paneuropäischen oder transatlantischen Koalition. Selbst dann stellen sich Fragen der Durchhaltefähigkeit", so El Manfalouty.

Im Süden des Gazastreifens gelinge es, Hilfsgüter zu verteilen, es gebe aber "enorme Schwierigkeiten in den Norden zu kommen", so Martin Frick, UN-Welternährungsprogramm.

Was macht einen Hilfsgüter-Abwurf so schwierig?

Nicht jeder Abwurf von Hilfsgütern ist identisch. Den größten Unterschied macht, in welcher Höhe die dabei eingesetzten Flugzeuge fliegen. Sie versuchen, im Anflug so niedrig wie möglich zu sein. Bei Abwürfen aus rund 100 Metern ist oft nicht einmal ein Fallschirm nötig.

Was eigentlich für den Erfolg so einer Mission eigentlich zwingend nötig ist, sind Mitarbeiter am Boden, die die Verteilung koordinieren. Das ist in Gaza aktuell kaum möglich. Von den Hilfslieferungen profitieren darum vor allem diejenigen, die schnell vor Ort sind und auch die Kraft haben, die bis zu 50 Kilogramm schweren Säcke zu transportieren. Auch kann so nur schwer verhindert werden, dass etwa bewaffnete Gruppen die Hilfen an sich reißen.