Live: Wie gefährlich ist die Huthi-Miliz?

Angriffe der Huthi: Wie die Miliz aus Jemen in Nahost eskaliert | ZDFheute live

Seit Wochen greifen jemenitische Huthi-Milizionäre Schiffe in der Meerenge Bab-al-Mandeb zwischen Rotem Meer und Golf von Aden an - zuletzt mit Drohnen. Mit einer spektakulär inszenierten Aktion hatten sie einen Frachter gekapert, der seitdem in der Hand der Islamisten ist.