Experte zu Israels Plänen: "Es wird sehr viele Opfer geben"

Die israelische Armee hat ihren Einsatz im Al-Shifa Krankenhaus in Gaza beendet . Ministerpräsident Netanjahu kündigte an, die verbleibenden Hamas-Bataillone in der Flüchtlingsstadt Rafah im Süden des Gazastreifens endgültig zerschlagen zu wollen.

Nahost-Experte und Chefredakteur des Fachmagazins "zenith" , Daniel Gerlach, erklärt im ZDF-Morgenmagazin , was das für die Zivilbevölkerung in Gaza und die verbleibenden Geiseln bedeutet.

... zu einer israelischen Bodenoffensive in Rafah

Eine wie von Ministerpräsident Netanjahu angekündigte Bodenoffensive in der Stadt Rafah am Grenzübergang zu Ägypten würde sehr viele Tote bedeuten, so Gerlach. Es sei möglich, dass bei einer solchen Militäraktion nochmals so viele Menschen sterben würden, wie bisher in dem Konflikt.