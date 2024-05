Krieg zwischen Israel und Hamas: Rafah-Offensive oder Waffenruhe?

Was steht Gaza bevor? Nahostexperte über Zukunftsszenario und Chance auf Frieden

Israelische Truppen sind in der Nacht in Teile der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen vorgerückt . Dort sei der einzige Grenzübergang nach Ägypten auf der palästinensischen Seite nun unter israelischer Kontrolle, teilte ein ranghoher israelischer Militär mit.

Israel geht davon aus, dass über die Grenze zu Ägypten Waffen in den Gazastreifen gelangen. Am Sonntag hatte die Hamas israelische Truppen an der Grenze zu Gaza mit Raketen beschossen und dabei vier israelische Soldaten getötet.