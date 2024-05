US-Universitäten: Mehrere Demonstrierende festgenommen

An US-Universitäten gab es "einige unschöne Szenen" aufgrund der Pro-Palästina-Demos, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Allerdings würde sich "die große Mehrheit der Studenten" nicht an den Protesten beteiligen. 02.05.2024 | 3:35 min

An mehreren US-Hochschulen sind bei propalästinensischen Protesten erneut Dutzende Menschen festgenommen worden. Am Dartmouth College im Bundesstaat New Hampshire kam es nach Angaben der Polizei der Stadt Hanover zu 90 Festnahmen.

Den protestierenden wurde unerlaubtes Betreten und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, nachdem ohne Erlaubnis Zelte auf dem Gelände errichtet worden waren. Bei den Festgenommenen handelte es sich laut Polizei nur zum Teil um Dartmouth-Studierende oder Lehrende.

Die Gewalt an US-Unis bei Protesten rund um den Gaza-Krieg eskaliert. An mehr als 30 Hochschulen gab es Festnahmen. Die Polizei stürmte ein Gebäude an der Columbia University. 01.05.2024 | 1:33 min

Protest in New York radikalisiert sich

In Dallas nahm die Polizei bei der Räumung eines Protestcamps auf dem Gelände der Universität von Texas mindestens 20 Menschen in Gewahrsam, die die Nacht im Gefängnis verbringen sollten, wie der Sender Fox4 berichtete.

Eine zunächst friedlich begonnene Demonstration auf ihrem Gelände sei ausgeartet, teilte auch die Stony Brook Universität in New York mit. Zelte seien errichtet, andere Studierende eingeschüchtert und belästigt worden. 29 Protestler seien daraufhin festgenommen worden, darunter neben Studierenden und Mitarbeitern demnach auch Nicht-Angehörige der Hochschule.

Knapp 200 Menschen wurden bei der Räumung pro-palästinensischer Protestcamps an US-Universitäten festgenommen. Meist haben sie keinen Bezug zu den Unis. 28.04.2024 | 2:36 min

Am Campus in Cambridge des Massachusetts Institute of Technology blockierten Demonstranten eine Straße während der Hauptverkehrszeit.

Los Angeles: Protestierende drängen Polizei zurück

Auf dem Campus der University of California, Los Angeles (UCLA) nahm in der Nacht zum Donnerstag ein Großaufgebot der Polizei die Räumung eines Protestcamps in Angriff, das die Behörden am Mittwochabend (Ortszeit) als "rechtswidrige Versammlung" deklariert hatten.

Auf dem Campus der University of California in Los Angeles ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten gekommen. Die Polizei musste eingreifen. 01.05.2024 | 1:33 min

Um das verbarrikadierte Zeltlager hatten sich nach Angaben der "Los Angeles Times" mehrere Tausend Protestierende eingefunden, die sich den Einsatzkräften entgegenstellten und sie von dem Camp zurückdrängten. Schon in der vorangegangenen Nacht war es zu Gewalt gekommen, als Anhänger der Gegenseite eigenhändig versucht hatten, das Protestcamp einzureißen.

Protestler wollen Ende der Kriegs-Finanzierung

Proteste gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und für eine Solidarität mit den Palästinensern sind in den vergangenen Wochen an diversen US-Hochschulstandorten hochgekocht . Meist geht es dabei um die Forderung an Hochschulen und Unternehmen, nicht weiter in Israel oder den Gaza-Krieg zu investieren.

Die propalästinensischen Demonstrationen an amerikanischen Elite-Unis weiten sich aus. Teils eskalieren friedliche Kundgebungen: Die Polizei greift massiv ein, es gibt Festnahmen. 27.04.2024 | 2:19 min

Ihnen gegenüber stehen vielerorts Proteste, die sich mit der israelischen Seite solidarisieren und eine Freilassung der von der Hamas noch immer gefangengehaltenen Geiseln fordern.