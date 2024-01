"Völkermord"-Verfahren gegen Israel - worum es dabei geht

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verkündet heute eine Entscheidung in dem von Südafrika angestoßenen Verfahren gegen Israel. Der Vorwurf: "Völkermord" im Gazastreifen. 26.01.2024 | 1:23 min

Nach den Anhörungen wird es am Freitag eine Vorentscheidung geben: Worum geht es? Und was sind mögliche Folgen? Fragen und Antworten zu der brisanten Klage.

Was ist der Internationale Gerichtshof?

Der Internationale Gerichtshof ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen und befindet sich in Den Haag in den Niederlanden. Er entscheidet über Konflikte zwischen Staaten. Sowohl Israel als auch Südafrika durften jeweils einen Richter zusätzlich zum permanenten Kollegium von 15 Richtern entsenden.

Dikgang Ernest Moseneke (76) vertritt Südafrika, er ist ehemaliger Richter am Obersten Gerichtshof des Landes. Israel schickte ebenfalls einen früheren Richter am Obersten Gerichtshof, Aharon Barak (87), einen Überlebenden des Holocaust.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verkündet ein erstes Urteil: Begeht Israel Völkermord in Gaza? Ein abschließendes Urteil "kann Jahre dauern", vermutet ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger. 26.01.2024 | 2:35 min

Was wirft Südafrika Israel vor?

"Jetzt ist man im Gespräch: Die Freilassung eines Teils der noch verbliebenen 136 Geiseln mit einem längeren Waffenstillstand", so ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge. 24.01.2024 | 2:27 min

Was ist die Grundlage der Klage?

Was ist die Reaktion Israels?

In Brüssel tagten die EU-Außenminister: Sie erhoffen sich eine Annäherung der Kriegsparteien im Nahostkonflikt. 22.01.2024 | 1:24 min

Worüber werden die Richter zunächst entscheiden?

Was geschieht nach einer Entscheidung?

Laut ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger in Den Haag könne es bis zu einer abschließenden Entscheidung Jahre dauern. "In der Sache geht es darum, ob es einen Vorsatz gegeben hat - ob also Israel ein Plan nachgewiesen werden kann, für einen angeblichen Völkermord", so Krüger.