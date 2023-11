Schifa-Klinik im Gazastreifen: Berichte über Evakuierung

Das israelische Militär ist seit Tagen am Schifa-Krankenhaus in Gaza im Einsatz. Israel wirft der radikal-islamischen Hamas vor, das Krankenhaus für terroristische Zwecke zu missbrauchen und unter den Gebäuden eine Kommandozentrale zu betreiben. Die Hamas bestreitet dies.

ZDF-Korrespondentin: "Zwei sich widersprechende Varianten"

"Zur Meldung der Evakuierung des Schifa-Krankenhauses gibt es derzeit zwei sich widersprechende Varianten", sagt ZDF-Korrsepondentin Henriette de Maizière in Tel Aviv. "Da heißt es zum einen, es gäbe die Anordnung des israelischen Militärs, das Gebäude binnen einer Stunde zu räumen", so de Maizière.

Die Lage im Al-Schifa-Krankenhaus scheint sich zuzuspitzen: Das Gebäude wird seit dem Morgen evakuiert. ZDF-Korrespondentin Henriette de Maizière berichtet aus Tel Aviv. 18.11.2023 | 1:20 min

Augenzeugen: Menschen verlassen Klinikgebäude

Augenzeugen im Gazastreifen bestätigten indes der Deutschen Presse-Agentur, dass Menschen das Gelände der Klinik verließen. Auch die AP berichtete, dass Patienten, Personal und Vertriebene am Samstag in großer Zahl das Schifa-Krankenhaus verlassen hätten.

Ärzte ohne Grenzen: Mitarbeiter sitzen bei Schifa-Klinik fest

Es brauche dringend einen Waffenstillstand, um Tausende festsitzende Zivilisten sicher evakuieren zu können, forderte auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sonst liefen Menschen, denen es an Essen und Trinkwasser fehle, Gefahr, "in den nächsten Tagen, wenn nicht gar Stunden", zu sterben, warnte die Organisation.

Seit einer Woche hätten die Mitarbeiter und deren Angehörige die Räumlichkeiten in der Nähe des Schifa-Krankenhauses wegen der anhaltenden Kämpfe nicht mehr verlassen.

In den Gebäuden und auf dem Gelände des Schifa-Krankenhauses hatten nach Beginn des Kriegs Tausende Schutz vor israelischen Bombardements gesucht. Wie viele Menschen aktuell noch dort sind, ist unklar. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte die Zahl vor mehreren Tagen mit rund 2.000 angegeben, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten.

Die israelische Armee hat das palästinensische Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gestürmt. Israel geht davon aus, dass die Hamas das Gebäude als Kommandozentrale nutzt. 15.11.2023 | 1:36 min

Armee fordert Gaza-Bewohner zur Evakuierung auf

Israel ruft die Menschen in Gaza und dem nördlichen Gazastreifen seit Wochen dazu auf, aus Sicherheitsgründen in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Auch an diesem Samstag hat die Armee die Bewohner mehrerer Viertel der umkämpften Stadt Gaza erneut zur Evakuierung aufgefordert.