Brasilien bestellt Botschafter Israels ein

Im Streit mit Israel über eine Äußerung des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva hat Brasília den israelischen Botschafter in Brasilien einbestellt. Zudem sei Brasiliens Botschafter in Israel zu "Konsultationen" zurückgerufen worden, erklärte das brasilianische Außenministerium am Montag. Er werde am Dienstag nach Brasilien abreisen.