Holocaust-Gedenktag: Schüler "adoptieren" Jüdischen Friedhof

Schüler einer achten Klasse des Max-Planck-Gymnasiums in Saarlouis pflegen den städtischen jüdischen Friedhof.

"Für die Schüler ist das eine ganz unbefangene, natürliche Begegnung mit der Geschichte", sagt Christoph Bravo Lanyi, Schulleiter am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis. Seine achten Klassen haben seit diesem Schuljahr die Patenschaft für den Jüdischen Friedhof übernommen.

Die Schüler lernen, Fragen zum Nationalsozialismus zu stellen

Christoph Bravo Lanyi,Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums in Saarlouis

Durch den Einsatz auf dem Friedhof begegnen die Schüler der Shoah indirekt. Weil sie sich natürlich Fragen stellen wie 'Warum kümmern wir uns um die Gräber und nicht die Familien selbst?, 'was ist mit diesen Menschen passiert?'

Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober fühlen sich viele Juden in Deutschland unsicher. Jüdische Gottesdienste werden aus Angst weniger besucht. 25.01.2024 | 1:20 min

Der jüdische Friedhof ist Gedenk- und Erinnerungsort

Weil es aber immer weniger direkte Zeitzeugen gibt, sei die Idee entstanden, den Jüdischen Friedhof zu "adoptieren", wie Bravo Lanyi scherzt. "Wir können ja noch zusätzlich etwas Positives bewegen, indem wir den Friedhof als Gedenk- und Erinnerungsort in Schuss halten."

Es ist wichtig, dass die Schüler sich mit der Geschichte jüdischen Lebens in ihrer Heimatstadt auseinandersetzen und das ohne jeden Zwang.

Die Jugendlichen gehen sehr reflektiert an ihre Aufgabe heran, sagt Kunger.

Schüler lernen jüdische Grabkultur kennen

"Für die ist es spannend, dass man auf dem Friedhof eine Kippa trägt. Weil man auf heiliger Erde steht und Ehrfurcht und Respekt damit zeigt", so Kunger im ZDF-Interview. Für die Achtklässler ist der Besuch des Jüdischen Friedhofs die erste Station im Lehrplan, an der sie mit Nationalsozialismus in Berührung kommen.