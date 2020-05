24 Stunden Dachau

Angriffe auf die Erinnerungskultur kommen vor allem von der politischen Rechten - deutschlandweit. Eine Entwicklung, die auch Dr. Gabriele Hammermann besorgt. Sie findet, dass an Orten wie der KZ-Gedenkstätte Dachau die gegenwärtigen politischen Kontroversen besonders spürbar würden. Dachau sei wie ein Seismograf, der Gefährdungen eines demokratischen Gemeinwesens anzeige. Die Dokumentation begleitet Rundgänge und spricht mit Referenten über den Umgang mit Provokationen und rechtsextremer Stimmungsmache gegen die Gedenkstätte.



Die Dokumentation lässt Menschen zu Wort kommen, die sich mit der Vergangenheit ihrer Stadt auseinandersetzen - Bürger, Politiker, Historiker und Zeitzeugen. Der Film zeigt deren Initiativen - von der Gedenkveranstaltung bis hin zur Demonstration. In Rückblenden scheint die unheilvolle Geschichte des Konzentrationslagers auf. Denn das ist das, was niemals in Vergessenheit geraten darf: Die Nationalsozialisten hatten das Konzentrationslager in Dachau bei München schon 1933 eingerichtet – als Masterplan für alle späteren Konzentrationslager. Hier wurden die SS-Mannschaften für alle KZs ausgebildet – eine Schule des Terrors und der bestialischen Grausamkeiten.



Und hier, am ehemaligen Konzentrationslager Dachau, lässt sich am besten studieren, wie menschenverachtend brutal die Nationalsozialisten mit ihren Gegnern umgingen.