Widerstand gegen NS-Regime: Humor und Satire gegen die Nazis

... ist am 9. November 1908 als Kurt David Bloch in Dortmund geboren worden - er hatte zwei Schwestern. 1927 machte er in Dortmund Abitur und studierte Rechtswissenschaften. Als 1933 die Nazis die Macht übernahmen, er als Jude seinen Beruf nicht mehr ausüben durfte und auch körperlich angegriffen wurde, floh er in die Niederlande.Als auch dort 1942 die systematischen Deportationen begannen, tauchte Curt Bloch unter. Er überlebte die Zeit im Untergrund bis zur Befreiung im Jahr 1945. Nach dem Krieg blieb er noch drei Jahre in den Niederlanden und lernt dort seine spätere Frau Ruth kennen, eine Auschwitz-Überlebende. Die beiden heirateten und emigrierten in die USA. Am 14. Februar 1975 starb Bloch in New York.Quelle: www.curt-bloch.com