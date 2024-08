Die Ankunft eines Transports - Der Weg in den Tod

Doku | Terra X History - Bild 9: Fotos aus Auschwitz-Birkenau (9/37)

Die Selektion hat begonnen. Im Hintergrund der Waggon „Karlsruhe 23/66“, hinter dem der Zug geteilt ist und der den Durchgang nach hinten auf die Lagerstraße B freigibt - in Richtung von Krematorium IV und V. Die zur Arbeit Selektierten gehen über die Gleise, um dort auf die Aufnahme in das Lager zur Zwangsarbeit zu warten. Bei dem Transport früher am Tag war das sicher der Weg in den Tod in Richtung der großen Krematorien an der Rampe. Jetzt ist die Verteilung entgegengesetzt, da sich in dort in diesem Moment vermutlich noch die Opfer des vorherigen Transports befinden.