Holocaust-Vergleich: Was Präsident Lula damit bezweckt

Lulas Holocaust-Vergleich

"Was im Gazastreifen mit dem palästinensischen Volk geschieht, hat es zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte gegeben. Beziehungsweise hat es das schon gegeben: Als Hitler beschloss, die Juden zu töten."

Große Empörung im In- und Ausland

Am Tag danach ist das Echo im In- und Ausland überwiegend verheerend. Israel zitiert Brasiliens Botschafter nicht etwa ins Außenministerium, sondern in die Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem, um ihm vor versammelter Presse eine Geschichtslektion zu erteilen. Anschließend erklärt Israel Präsident Lula zur "persona non grata".