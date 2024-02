Ex-US-Präsident Trump: Möchte "jetzt" mit Biden debattieren

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben sofort mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden eine Debatte führen. Trump sagte in einer Radiosendung, die von dem konservativen Kommentator Dan Bongino moderiert wurde:

Eine Kandidatur des Ex-Präsidenten wird immer wahrscheinlicher: Nach dem Sieg in Iowa landete Trump auch bei der zweiten Vorwahl der Republikaner vor seiner Konkurrentin Haley. 24.01.2024 | 1:27 min

Vorwahlen laufen noch

Doch für Debatten zwischen Präsidentschaftsbewerbern von Demokraten und Republikanern ist es eigentlich noch zu früh. Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen - diese laufen derzeit noch.

Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten offiziell gekürt. Die eigentliche Präsidentenwahl steht Anfang November an. Biden will bei der Wahl für eine zweite Amtszeit antreten und gilt dabei als Kandidat seiner Partei quasi als gesetzt, weil er keinen ernstzunehmenden Konkurrenten hat. Am Samstag gewann er die Vorwahlen der Demokraten in South Carolina

US-Präsident Biden hat bei der ersten Vorwahl der Demokraten in South Carolina mit einer deutlichen Mehrheit gewonnen. Die Wahlbeteiligung war jedoch gering. 04.02.2024 | 1:39 min

Präsidentschaftsvorwahlen in Nevada

Die Republikanische Partei in dem Bundesstaat hat beschlossen, die Vorwahl zu ignorieren und stattdessen am Donnerstag ihren eigenen sogenannten Caucus abzuhalten, bei dem Donald Trump der einzige Kandidat ist. Für die Delegiertenstimmen soll der Caucus entscheidend sein. Haley tritt zwar in Nevada an, darf dann aber nicht am Caucus teilnehmen und wird somit keine Delegiertenstimmen gewinnen können.