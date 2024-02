Nach Sieg in South Carolina: Worauf es für Biden ankommt

Biden hat sich von Beginn an auf den Kampf gegen Ex-Präsidenten Donald Trump eingeschossen. Bei seinem Dank an South Caronlina betont er, nun sei der Weg bereitet, um "Donald Trump erneut zu einem Verlierer zu machen". In einer aktuellen Umfrage des US-Senders NBC wird deutlich, Biden hat noch einen langen Weg vor sich. Er kommt in der Umfrage auf 42 Prozent der Stimmen, fünf Prozent hinter Trump (47 Prozent).