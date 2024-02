USA sanktionieren israelische Siedler im Westjordanland

Die US-Regierung verhängt Sanktionen gegen Personen, denen vorgeworfen wird, sich im Westjordanland an Gewalt gegen Zivilisten, Einschüchterungsversuchen und Zerstörung von Eigentum beteiligt zu haben. "Im Laufe des Tages werden vier Namen bekannt gegeben", erklärte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Donnerstag in Washington.