US-Wahl 2024: Ex-Berater Bannon über Donald Trumps Pläne

Und dann zweifelt Bannon an, dass die Hunderttausenden von Menschen, die in Deutschland gegen die AfD protestierten , von guten Absichten getrieben wurden. Das sei zwar ein Zeichen für eine robuste Demokratie, "aber wer weiß, wie viel davon durch die Geheimdienste gesteuert war." Es ist ein wildes Gemisch aus solchen haltlosen Verschwörungstheorien, nachweislichen Lügen und düsteren Drohungen zu einer Vielzahl von Themen, die Bannon in seinem Untergeschoss anspricht.