Nach Nato-Äußerung: Trump erklärt Staaten zu "Freiwild"

Röttgen: Europa muss sich selbst verteidigen können

Donald Trump hat angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl als US-Präsident säumige Nato-Bündnispartner nicht vor einem russischen Angriff zu schützen. Dies stößt auf Kritik. 11.02.2024 | 1:35 min

Diese Staaten erkläre er zu "Freiwild". "Gemeint sind in erster Linie wir Deutschen." Deutschland müsse daher "verstehen, dass wir schon bald gar keine andere Wahl mehr haben könnten, als uns selbst zu verteidigen und das in einer Zeit, in der in Europa Krieg herrscht".