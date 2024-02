Staatsbesuch am Freitag: Selenskyj trifft Scholz in Berlin

Am Samstag wird Selenskyj auch in München erwartet. Der Krieg in der Ukraine, aber auch der Gazakrieg werden im Mittelpunkt der 60. Sicherheitskonferenz stehen. Selenskyjs Büro kündigte an, er werde dort auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris treffen. Für Selenskyj ist die Konferenz eine Gelegenheit, gegen eine womöglich drohende Kriegsmüdigkeit bei den Verbündeten zu wirken.