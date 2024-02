Pistorius: Kriegswirtschaft "wollen wir in Europa nicht"

Eine gewisse Zurückhaltung bei Waffenlieferungen, um Machthaber Wladimir Putin nicht zu provozieren, die gab es in den Augen von Pistorius in seiner Partei nicht. "Das nehme ich nicht wahr", sagt er. Allerdings gebe es bei Verantwortungsträgern "notwendigerweise" einen "zweiten Blick": "Was ist richtig? Was ist angemessen? Was verträgt sich mit unseren eigenen Sicherheitsinteressen?".