"Glaubhaft abschrecken": Pistorius rechnet mit Putin-Angriff

21.01.2024

Akute Kriegsgefahr herrscht für Deutschland im Moment wohl nicht - noch nicht. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius hat bereits mehrfach gewarnt, dass Russland in einigen Jahren durchaus Nato -Länder angreifen könnte. Damit liegt er auf einer Linie mit dem Militärhistoriker Neitzel, der - ebenfalls im ZDF - forderte: "Wir müssen kriegstüchtig werden". Deutschland sei aktuell "nicht verteidigungsfähig".

Wie er das ändern will, das erklärt Pistorius im ZDF heute journal-Interview. Und auch die Bedeutung des Wortes "kriegstüchtig", das er gern verwendet.

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Pistorius zu...

...der Gefahr eines Krieges gegen Deutschland

"Es geht", so der Minister, "weniger darum, sich konkret auf einen Angriff vorzubereiten. Aber damit rechnen muss man." Und wenn man sich auf eine Gefahr einstellen müsse, "von der man nicht weiß, ob und wann sie eintritt, dann heißt das, man muss man sich wappnen - und das tun wir gerade gemeinsam mit den Alliierten in der Nato". Und das sei "auch notwendig so".