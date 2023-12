Bundeswehr in Litauen: Die Pläne für die neue Kampfbrigade

Zukünftig soll die Anzahl deutscher Soldaten im Baltikum deutlich steigen – zur Sicherung der Ostflanke. 08.09.2022 | 2:07 min

Aufgrund der anhaltenden Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze entsendet die Bundeswehr insgesamt 350 zusätzliche Soldaten und schweres Gerät ins litauische Rukla. 14.02.2022 | 1:59 min

Wo befinden sich die Standorte?

Für eine robuste und kriegstüchtige Brigade solle umfangreiche Infrastruktur in Rudninkai nahe der Hauptstadt Vilnius sowie in Rukla bei Kaunas entstehen, vereinbarten Pistorius und Anusauskas. An den beiden Militärstandorten sollen Kasernen und Wohnunterkünfte nach deutschen Erfordernissen gebaut werden.

Wie viele Soldaten und Material werden stationiert?

Deutschland hat angeboten, rund 5.000 Männer und Frauen der Bundeswehr in dem Land an der Nato-Ostflanke zu stationieren. Nach der formalen Aufstellung der neuen Brigade im Jahr 2025 sollen vor allem bis zum Jahr 2026 Material und Truppen aufwachsen. Dies wird in dem Papier als "Übergangsphase" bezeichnet, in der die Brigade bereits aus Litauen geführt wird, während Teile noch in Deutschland zusammengeführt werden.