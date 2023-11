Kanzler Scholz verspricht mehr Milliarden für das Militär

Bundeswehrtagung in Berlin : Scholz verspricht mehr Milliarden für Militär

10.11.2023 | 15:12 |

Kanzler Scholz will die Militärausgaben erhöhen - und stellt der Bundeswehr einen zweistelligen Milliardenbereich in Aussicht. "Unsere Friedensordnung ist in Gefahr", warnte er.