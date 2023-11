Pistorius sieht Gefahr eines Kriegs in Europa

Verteidigungsminister Boris Pistorius bei "Berlin direkt" - das ganze Interview 29.10.2023 | 5:12 min

Der Konflikt in Nahost und Russlands Krieg gegen die Ukraine sollten auch in der deutschen Gesellschaft Konsequenzen haben, fordert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der SPD-Politiker sagte in der ZDF-Sendung " Berlin direkt ":

Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte.

Zu langsam bei der "Zeitenwende"?

Wohl aber sei die Bundeswehr lange vernachlässigt worden, sagte Pistorius: "Das alles lässt sich, was in 30 Jahren verbockt worden ist, sorry wenn ich das so sage, und runtergewirtschaftet worden ist, nicht in 19 Monaten wieder einholen." Deutschland werde aber bereits Ende dieses Jahrzehnts ganz anders dastehen.