Krieg in Europa: Pistorius spricht unbequeme Wahrheit aus

Kriegsrhetorik und Alarmismus rufen nun einige, Boris Pistorius würde die Menschen unnötig in Unruhe versetzen. Der Minister selbst ergänzt seine Aussage am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk, wir müssten "in der Lage sein, Krieg, einen Abwehrkrieg, einen Verteidigungskrieg führen zu können, damit wir es am Ende nicht müssen." Man könne sich nicht auf eine Gefahr einstellen, die man nicht wahrnehme und die man nicht annehme.