Straflager "Polarwolf": Hier war Nawalny inhaftiert

Das für seine brutalen Haftbedingungen berüchtigte Straflager "Polarwolf" im eisigen Norden Russlands liegt in der entlegenen Ortschaft Charp in der Region Jamal-Nenzen. Es gilt als eines der härtesten Straflager in Russland, die Winter sind hart. In dem 5.000-Einwohner-Ort gibt es mehrere Strafkolonien.