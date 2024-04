PFAS im Trinkwasser: Ewigkeitschemikalien in den USA

Thora Schubert will herausfinden, wie viele Weichmacher in unserem Körper zu finden sind und welche Gefahr von ihnen ausgeht.

PFAS sind eine Gruppe von Chemikalien, die seit vielen Jahrzehnten existieren und sich mittlerweile in der Luft, im Wasser und im Boden ausgebreitet haben. Sie ermöglichen Antihaft-Beschichtungen in Bratpfannen oder helfen Kleidung Regen abzuweisen.

Die Gefahr von PFAS

Die Eigenschaften, die diese Chemikalien für die Industrie so wertvoll machen, können für den Menschen gefährlich werden. PFAS sind praktisch unzerstörbar und reichern sich daher in der Natur an. Zum Beispiel über Trinkwasser gelangen sie in den Körper des Menschen und werden auch dort nur langsam wieder abgebaut.

Wie wird in den USA gegen PFAS vorgegangen?

NANO vom 8. März: Die Stoffe finden sich überall. PFAS reichern sich in den Böden an, landen in Flüssen, Seen und im Grundwasser - sogar in Lebensmitteln wurden sie nachgewiesen.

08.03.2023 | 28:25 min