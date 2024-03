Schiedsgerichte: Große Firmen klagen gegen Umweltschutz

Das Schweizer Unternehmen Glencore betreibt im Wüstengebiet "La Guajira" in Kolumbien die größte Steinkohlemine Lateinamerikas. Auch über zehn Prozent der Kohle in Deutschland kommt von dort.

Nur Unternehmen können vor Schiedsgerichten klagen

NGO: Großer Anreiz pro Unternehmen zu entscheiden

Rechtsanwalt Richard Happ dagegen sieht in der Klagemöglichkeit einen Rechtsschutz für Unternehmen, falls in einem Land ein neues Gesetz erlassen oder ein bestehendes annuliert wird.

Panamaisches Gericht annulliert Bergbauvertrag

Auf diesen Schutz pocht auch First Quantum. Das kanadische Unternehmen ist Hauptinvestor einer Kupfermine in Panama, deren Erträge rund fünf Prozent des panamaischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Allerdings befindet sich die 12.000 Hektar große Mine in einem Schutzgebiet im Regenwald. Umweltschützer kritisieren Abholzung und Verschmutzung in der Region.