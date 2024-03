"Atlas der Zivilgesellschaft": Klimaaktivisten im Visier

Die Civicus-Daten belegen, dass das der Handlungsraum der Zivilgesellschaft nur in 37 Staaten "offen" ist. In 43 Staaten ist der Handlungsraum "beeinträchtigt" - neben Deutschland ist das zum Beispiel auch so in Italien, Belgien, Albanien, Chile oder Namibia.



Laut Civicus "beschränken" 40 Länder den zivilgesellschaftlichen Handlungsraum, darunter die Ukraine, Israel, Griechenland und Großbritannien. 50 Staaten "unterdrücken" die Zivilgesellschaft, etwa die Türkei und Tunesien. "Geschlossen" ist der Raum für zivilgesellschaftliche Akteure in 27 Staaten, darunter Russland, Syrien, Saudi-Arabien und China. Insgesamt gibt es sieben Absteiger im Ranking: Deutschland, Bosnien und Herzegowina, Kirgisistan, Senegal, Sri Lanka, Bangladesch und Venezuela.