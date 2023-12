Heidelberg: Klimaaktivist zu Haftstrafe verurteilt

Die Richter in Heidelberg haben den 27-jährigen Aktivisten zu einer Haftstrafe verurteilt (Symbolbild)

Wegen eines Farbanschlags auf die Universität Heidelberg ist ein 27 Jahre alter Klimaaktivist zu einer sechsmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Dies teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Heidelberg ZDFheute am Mittwoch mit.

Aktivist droht längere Haft

Der Schaden belief sich nach Gerichtsangaben auf 30.000 Euro. Zuvor sei er schon zu mehreren Geldstrafen verurteilt worden. Es kam so schnell zu dem Prozess, weil ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt worden war.

Die Aktivistengruppe nannte das Urteil "skandalös". Der verurteilte Aktivist kündigte demnach in einem Video an, sich weiterhin an friedlichen Protesten zu beteiligen, obwohl ihm zusammengerechnet aus mehreren Urteilen inzwischen insgesamt 17 Monate Haft drohten.