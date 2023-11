Ermittlung gegen Polizist: Körperverletzung bei Aktivistin?

Nach einem teils gewaltsamen Einsatz gegen Aktivistinnen und Aktivisten der " Letzten Generation " am Bundeskanzleramt ermittelt die Berliner Polizei in den eigenen Reihen: Gegen einen Beamten wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet, wie eine Sprecherin an diesem Mittwoch mitteilte. Abhängig vom Ausgang dieser Ermittlungen werde auch ein mögliches Disziplinarverfahren geprüft. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt habe den Fall übernommen.