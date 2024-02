Luisa Neubauer: Kritik an Bedrohungslage für Klimaaktivisten

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat Bedrohungen und Anfeindungen gegen sich und andere Akteure der Zivilgesellschaft beklagt. "Diese permanente Bedrohungslage, die Morddrohungen, das Stalking, die Vergewaltigungsfantasien in Postfächern, das möchte ich nicht als Normalität in meinem Leben akzeptieren", sagte die Sprecherin der Klimabewegung Fridays for Future dem "Tagesspiegel".