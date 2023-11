Fridays for Future: Klimaschutzbilanz ist "miserabel"

Fridays for Future fordert nach der Sommerpause politische Konsequenzen - und einen " Doppelwumms " aus verschärftem Klimaschutzgesetz und Klimageld. "Die Hälfte der Ampel-Legislatur ist vorbei mit einer miserablen Klimaschutzbilanz", sagte Pit Terjung von der Klimabewegung. "Dafür gehen wir beim globalen Klimastreik am 15. September im ganzen Land auf die Straße." Demonstrationen sollen in über 100 Orten in ganz Deutschland stattfinden.