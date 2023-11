Neubauer übt Kritik: Umgang mit Klimakrise "frustrierend"

Die schwedische Aktivistin Thunberg hatte am 20. August 2018 erstmals vor dem Parlament in Stockholm für mehr politischen Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung demonstriert. Damit gab sie den Anstoß für Fridays for Future, ihrem Beispiel folgten Hunderttausende Menschen weltweit. In den vergangenen Monaten bekam vor allem die Gruppe " Letzte Generation " viel Aufmerksamkeit wegen ihrer umstrittenen Aktionen.