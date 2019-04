Seit Monaten gehen Menschen weltweit freitags auf die Straße - vor allem Schülerinnen und Schüler. Ihr Ziel: Politikerinnen und Politiker sollen sich darum kümmern, das Klima besser zu schützen. Aber was genau sind die Forderungen? Darüber haben sie sich Gedanken gemacht und am Montag ihre Forderungen in Berlin vorgestellt.