Fridays for Future gegen Autobahn-Ausbau

In Berlin wird im Moment gewählt - beziehungsweise die Wahl muss am 12. Februar wegen Pannen bei der Auszählung wiederholt werden. Kurz vor dieser Wahl, am Freitag, 10. Februar, soll es deshalb nochmal große Proteste von Fridays for Future geben. So wollen sie kurz vor der Wahl nochmal besonders viel Aufmerksamkeit auf das Thema Klimaschutz lenken.