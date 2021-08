10 Highlights von Fridays for Future

ZDFtivi | logo! - Greta Thunberg gründet Fridays for Future (1/9)

Seit Sommer 2018 streikt Greta Thunberg jeden Freitag. So entsteht der Name "Fridays for Future“, also "Freitage für die Zukunft“. Ihr Pappschild hat sie immer dabei. Mit dem Satz darauf, "Skolstrejk för klimatet", übersetzt "Schulstreik für das Klima“, möchte sie darauf aufmerksam machen, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss.