"Ewige Chemikalien": Unterschätztes Problem

PFAS ist die Abkürzung für Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen - die sogenannten "ewigen Chemikalien" kommen etwa in Shampoos, Anoraks, Pfannen oder Pizzakartons zum Einsatz. Die Stoffe können sich in der Umwelt anreichern und werden nur sehr langsam abgebaut. So finden unter anderem über Kläranlagen einige PFAS ihren Weg in Flüsse, Seen und Meere. Einige wenige dieser Chemikalien sind bereits weitgehend verboten, weil sie als gefährlich für die Gesundheit gelten. Selbst in entlegenen Regionen der Welt konnten die Stoffe im Regenwasser nachgewiesen werden.