MeToo: Weinstein-Prozess muss neu aufgerollt werden

Harvey Weinstein im Jahr 2020 vor Gericht. Das damalige Urteil wurde wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Quelle: AP

Es war ein historischer Prozess, der als Sieg der #MeToo-Bewegung gefeiert wurde: "Die Zeit ist abgelaufen für leere Entschuldigungen ohne Konsequenzen und die Kultur des Schweigens, die Täter wie Weinstein erst möglich gemacht hat," verkündete Schauspielerin Rosanna Arquette zum Prozessbeginn.

Der mächtige Filmproduzent Harvey Weinstein wird im Februar 2020 von einem Geschworenengericht für schuldig befunden und dann von einem Richter zu einer Freiheitsstrafe von 23 Jahren verurteilt. Mehr als 80 Frauen, unter ihnen Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie beschuldigen Weinstein, sie sexuell belästigt, genötigt oder vergewaltigt zu haben. Manche Fälle sind verjährt, in anderen hat sich Weinstein außergerichtlich verglichen. Zwei Fälle aber werden in New York verhandelt - wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung.

Weinsteins "Besetzungscouch" in LA war ein offenes Geheimnis

Harvey Weinstein galt zu diesem Zeitpunkt als einer der mächtigsten Manager in der US-Filmbranche, schien unantastbar. Seine "Besetzungscouch" war unter Frauen in der Filmbranche ein offenes Geheimnis. Unter dem Vorwand, Rollen für Filme zu besprechen, lud er junge Schauspielerinnen in seine Hotelzimmer ein, meist in Los Angeles und soll sie zu Massagen oder Sex genötigt haben.

2017 hatten die New York Times und der New Yorker erstmals die Vorwürfe zahlreicher Frauen aus der Filmindustrie gegen Weinstein veröffentlicht und so die MeToo-Bewegung angestoßen. Die Vorwürfe reichten von sexueller Belästigung über Nötigung hin zu Vergewaltigung.

Nachdem die Artikel veröffentlich wurden, erhoben immer mehr Frauen ihre Stimme, die von Weinstein sexuell belästigt wurden. Die Schauspielerin Alyssa Milano rief nach Bekanntwerden des Skandals dazu auf, über Twitter das Hashtag #MeToo (dt. "ich auch") zu nutzen, wenn man als Frau sexuelle Übergriffe erlebt habe.

Verurteilungen in zwei Prozessen

Weinstein wurde aus seinem Unternehmen und aus öffentlichen Ämtern entlassen, seine Ehefrau ließ sich scheiden und im Laufe der Prozesse nahm er körperlich sehr stark ab, lief gestützt auf einen Rollator ins Gericht und wird im März 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt.

In der Verhandlung hatte der Richter zugelassen, dass Zeuginnen aussagen durften, deren Fälle nicht Gegenstand der Anklage waren. Die Staatsanwaltschaft wollte zeigen, dass die Übergriffe Weinsteins Teil eines Musters waren. Das Berufungsgericht entscheid in seiner 4:3 Revision - darunter drei Richterinnen - dass dies ein schwerwiegender Verfahrensfehler gewesen sei.

Staatsanwaltschaft will Verfahren neu aufrollen

Nicole DeBorde Hochglaube ist Verteidigerin und hat als Staatsanwältin auch Sexualtäter angeklagt. Sie ist von der Entscheidung des Berufungsgerichts nicht überrascht. "Es ist eine Mahnung, sich nicht dem öffentlichen Aufschrei zu beugen," sagt sie ZDFheute. Ein großes Problem sei es, wenn eine Bewegung den Gerichtssaal betritt. "Der Gerichtssaal muss ein Ort sein, der sich strikt an das Gesetz hält."