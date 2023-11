Biontech: Impfstoffpionier kommt in der Krebsforschung voran

Es ist die eine Geschichte, die bis heute viel über Biontech erzählt. Das Corona-Virus war auf dem Vormarsch, das Biotechunternehmen arbeitete mit Hochdruck an einem wirksamen Impfstoff. Doch während einer 60-minütigen Telefonkonferenz mit Investoren redete Ugur Sahin, der Mitgründer von Biontech nur über ein Thema: über die Krebsforschung.

Medikamente gegen Krebs - Ziel nie aus den Augen verloren

Helfen Erkenntnisse aus der Pandemie?

Und so heißt es bei Biontech seit Mitte des Jahres: zurück zu den Forschungswurzeln. Kann man das Immunsystem mit mRNA auch gegen bösartige Tumorzellen impfen ? Wie kann das gelingen? Und helfen möglicherweise die Erkenntnisse aus der Pandemie? Kurzum: Wie gut ist Biontech inzwischen im Kampf gegen den Krebs vorangekommen?

Auch wenn die Einnahmen durch den Verkauf von Covid-Impfstoffen stark rückläufig sind und die Mainzer inzwischen hohe Abschreibungen auf bereits hergestellte, aber nicht genutzte Impfstoffdosen vornehmen müssen, die Firmenkasse ist immer noch prall gefüllt. Biontech investiert Milliarden in die Forschung.

Unser Ziel ist es, ein Unternehmen mit einer Reihe zugelassener Produkte zu werden, indem wir in unsere eigenen klinischen Programme investieren und diese mit weiteren Medikamentenkandidaten unserer Partner ergänzen.

Auch an anderen Stellen gibt es Hoffnung in der Krebsforschung:

Biontech forscht in mehr als zwei Dutzend Krebs-Studien

Tatsächlich forscht das Unternehmen an zwei Dutzend Studien zur Krebstherapie. Daneben auch noch an Therapien für Infektionskrankheiten, wie Malaria , Tuberkulose und Gürtelrose

Einsatz von mRNA in der Krebsforschung hat Grenzen

Zwei Projekte befinden sich nun sogar schon in der letzten Phase vor einer möglichen Zulassung, der Phase drei. Eines davon: Eine Therapie gegen Lungenkrebs. In den USA hat dieses Projekt sogar einen Status, der bei entsprechenden Behandlungserfolgen ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ermöglicht. Darüber hinaus untersucht Biontech, dies allerdings noch in einer sehr frühen Phase, den Einsatz therapeutischer Impfungen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs.