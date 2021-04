Hoffnung im Kampf gegen Malaria

Eigentlich ist Malaria heilbar. Trotzdem sterben jedes Jahr etwa 270.000 Kinder an Malaria. Vor allem in einigen afrikanischen Ländern ist die Krankheit ein großes Problem. Das liegt unter anderem daran, dass es dort oft keine so gute Gesundheitsversorgung – also Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte und auch Medikamente – gibt. Im Video könnt ihr euch anschauen, was weitere Gründe dafür sind: