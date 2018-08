Puppen aus Ghana Quelle: pr

Viele Mädchen in Ghana dürfen nicht einfach so auf der Straße spielen. Sie beschäftigen sich eher mit Puppen. Rechts auf dem Foto seht ihr solche Puppen. Sie tragen die gleichen bunten Stoffe wie auch die Menschen in Ghana. Außerdem müssen Mädchen in Ghana oft im Haushalt helfen, wie in vielen anderen afrikanischen Ländern auch.