Bei einer Impfung werden dem Körper zum Beispiel Viren, also winzige Krankheitserreger, gespritzt. Die verursachen im Körper dann eine ganz leichte Erkrankung. Meistens merkt man davon gar nichts. Der Körper bekämpft die Krankheit aber trotzdem und stellt dabei Abwehrstoffe her - eine Art Gesundheitspolizei also. Solche Stoffe heißen Antikörper.