Corona-Hilfen: EU-Rechnungshof warnt vor Steuerverschwendung

2021 hatte die EU Corona-Aufbaufonds in Höhe von 648 Milliarden Euro bereitgestellt, um Verluste in der Corona-Pandemie aufzufangen - schnell und unbürokratischer als sonst. So sollten Reformen und Innovationen auf den Weg gebracht werden - etwa für die Strukturförderung. Zusätzlich zu regulären EU-Programmen.