Arbeitsmarkt 2023: Krankenstand so hoch wie nie seit 1991

Erbwerbstätige in Deutschland waren 2023 im Schnitt 15,2 Arbeitstage lang krankgeschrieben (Symbolfoto).

Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenig gearbeitet, wie seit dem Corona-Jahr 2020 nicht mehr.

so fasste Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg das zurückliegende Jahr am Dienstag zusammen.